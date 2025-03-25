  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$528
;
7
ID: 28446
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
