Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Юрмала
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба в Юрмале, Латвия

таунхаусы
5
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Настоящий, живой, загородный дом из деревянного бруса, в котором ощущается атмосфера Юрмалы …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти