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Дома с гаражом в Юрмале, Латвия

таунхаусы
3
32 объекта найдено
Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
В тихом месте продаётся 2х этажный дом. Описание: - Общая площадь дома - 257.6 м². Жилая…
$293,328
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Предлагаем к покупке частный дом в престижном районе Юрмалы. На ухоженном участке 2481м2 …
$2,14 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Новый, современный и стильный семейный дом в центре Майори. Дом, который сочетает в себе …
$1,72 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Прекрасный дом с баней у моря! Продается дом с сауной- гостевым домиком и большой, краси…
$770,127
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Этот уютный двухэтажный дом, расположенный в тихом районе Валтери, предлагает комфортное про…
$363,861
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается элегантный дом на проспекте Булдури, Юрмала. Местоположение: - Эксклюзивный …
$1,70 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Современная вилла в Дзинтари! К покупке доступен эксклюзивный дом с неповторимым стилем, …
$2,89 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Продается дом с бассейном в Юрмале, в Майори, 400 м от моря. На участке имеются 2 дома: осн…
$2,84 млн
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Дом 4 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни
Юрмала, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Просторная умная вилла на берегу Лиелупе! К продаже предлагается новый, современный дом в…
$2,60 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается дом в Юрмале, Меллужи, в тихом жилом районе. Описание: - Общая площадь дома 2…
$509,643
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Продаётся современный дом в Юрмале в Лиелупе в 200 м от моря. Общая площадь дома 470 м2. П…
$1,93 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Просторный двухэтажный дом в Дзинтари! Грамотно спроектирован для проживания семьи. Полно…
$728,491
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Предлагаем эксклюзивный 2-этажный дом в классическом стиле, расположенный на первой берегово…
$849,405
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Предлагаем к продаже просторный семейный дом в 100м от реки Лиелупе в природном парке Рагака…
$603,282
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 474 м²
Готовый для проживания дом в классическом стиле в тихой части Юрмалы. Описание: - Дом по…
$768,995
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Вдохновляющий уголок уюта в центральной части Юрмалы! Предлагается просторный семейный до…
$443,924
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Предлагаем эксклюзивный 2-этажный дом в классическом стиле, расположенный на первой берегово…
$1,57 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 625 м²
Продаётся жилой комплекс, состоящий из современного двухэтажного особняка, СПА-комплекса и г…
$3,96 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
Количество этажей 2
Продаем дом в Юрмале, который находится на первой линии моря и в непосредственной близости о…
$589,187
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Продаётся новый, современный дом в Асари в 350 м от моря. Собственность состоит из двухэтаж…
$1,57 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 523 м²
Престижный дом у моря в Юрмале – с частным выходом на пляж. Элегантный дом на первой лини…
$2,27 млн
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Дом 9 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Продаётся светлый и просторный дом с большим участком в 2000 м² в тихом районе Вайвари. Отли…
$352,863
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 556 м²
Продается просторный двух этажный дом в Лиелупе. Описание: - Ремонт крыши в 2020 - Чист…
$1,08 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Просторный частный дом на продажу в тихом, природном месте. Ухоженный сад с дорожками и мно…
$546,368
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 437 м²
Продается дом в 250 м от моря в Булдури, Юрмала. Общая площадь 437,3 м2. Дом практически н…
$1,70 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Уютный дом в Юрмале в окружении сосен в Валтери! Общая площадь дома 240 м2. Площадь участк…
$317,111
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 580 м²
Продается новый дом возле реки в Лиелупе, Юрмала. Площадь дома 580 м2. Площадь участка 2500…
$3,34 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Просторная вилла в Юрмале, в районе Булдури, с собственным выходом на пляж. Вилла расположен…
$1,70 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Современный Таунхаус у реки со своим земельным участком. Таунхаус состоит из 6 секций, к…
$305,786
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Эксклюзивная реновированная вилла в перспективном районе вблизи Вайвари! В продажу доступ…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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