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Дома с террасой в Юрмале, Латвия

таунхаусы
3
51 объект найдено
Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продаётся 2-х этажный уютный, функциональный дом, общая площадь 320 m2. В доме восемь комнат…
$1,03 млн
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Продается красивый дом, который состоит из двух частей, каждая с отдельным входом, главный д…
$641,359
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Этаж 2/2
Предлагаемый на продажу дом расположен в самом начале Юрмалы в районе Лиелупе, и территориал…
$815,287
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 3
Продаётся новый дом в 100 метрах от моря, на территории элитного жилого комплекса. Закрытая …
$875,500
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Дом 9 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 9
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
Предлагаем превосходную виллу в уникальном, тихом месте на берегу реки Лиелупе. Место где ос…
$4,33 млн
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 450 м²
Продается частный дом в Юрмале. Общая площадь дома: 450 м2 (из них 100 м2 - террасы). Площа…
$1,46 млн
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
4 дома на участке в 1746м2, исторически это два участка, которые объединили.Справа(ближе к м…
$1,03 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести шикарный дом в эксклюзивном районе Юрмалы, недалеко от концертного зал…
$1,08 млн
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Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом в самом центре Юрмалы, в начале пешеходной улицы Йомас. В доме есть всё, необ…
$650,679
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Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 365 м²
Этаж 1/2
Элегантный особняк в классическом стиле в центре Юрмалы! Дом находится в парковой зоне: До …
$1,25 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
ст.Дзинтари в 30 метрах от красивого, чистого пляжа, и в 5 минутах пешком до концертного за…
$1,03 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 327 м²
Этаж 1/1
Продается частный дом в 100 м от берега Лиелупе, в живописном месте в Валтери. Собственност…
$1,30 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 175 м²
Продаётся замечательный, экологически чистый двух этажный дом в Юрмале. До центра Риги 30 ми…
$668,832
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 470 м²
Этаж 1/2
Oсобняк в тихом месте в Юрмале, между морем и рекой Лиелупе, тихое у уютное расположение. До…
$1,41 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Юрмала, город на берегу Рижского залива, с протяженностью пляжа 26 км и с великолепными возм…
$630,489
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 621 м²
Этаж 1/2
Арендовать данную недвижимость на длительный срок Арендовать данную недвижимость на летнюю а…
$3,99 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Сдаётся замечательный рядный дом на "Новую Волну": кондиционер, полы с подогревом, 5 спальни…
$815,287
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Дом 11 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 11 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 11
Площадь 720 м²
Этаж 1/3
Прекрасный семейный дом с современой планировкой в Юрмале! В нём 11 комнат: - 6 спален…
$2,05 млн
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 572 м²
Предлагаем на продажу шикарный дом с частным пляжем и выходом к реке. Дом продуман до мело…
$1,30 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу прекрасный, семейный дом в Меллужи. Трёхэтажный, уютный дом полностью …
$912,513
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 541 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию уникальный проект в современном стиле , расположенный буквальн…
$2,33 млн
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Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Первый дом: 2-этажный деревянный дом в классическом стиле в Юрмале, полностью ренновирован в…
$715,081
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Дом 9 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 9
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
Экологичный дом для большой семьи у моря в Вайвари Исключительный проект: - Натуральные мат…
$865,224
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Этаж 2/2
Предлагаем просторный дом в лучшем районе Юрмалы, Лиелупе. Площадь основного дома – 555, 50…
$998,034
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Этаж 2/2
Предлагаем прекрасный, семейный и уютный дом, который находится в Дзинтари. Дом полностью ме…
$728,870
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 430 м²
Этаж 3/3
Уютный чатсны дом в 200 метра от пляжа в Юрмале.  Преимущества: - Хорошая планировка, качес…
$625,085
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
Дом расположен в г.Юрмале, на второй линии застройки от берега моря, на улице Капу. Площади …
$870,404
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Площадь 523 м²
Этаж 2/2
Новостройка. Тихое место. Земля 1887 м2, облагороженая территория, городские коммуникации, в…
$1,03 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 515 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию уникальный проект в современном стиле , который находится в н…
$2,23 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продаем отличный просторный дом в тихой части Юрмалы, Асари. В доме 2.5 этажа, 800 м2. На 1-…
$597,400
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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