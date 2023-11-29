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Виллы в Юрмале, Латвия

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в хорошем состоянии в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Рядом с особняком Хорошо развитая инфраструктура (учреждения образования и медицины, торговы…
€6,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес
Юрмала, Латвия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Просторная вилла состоит из 14 комнат, 7 ванных комнат. Вокруг дома ухоженный, огороженный з…
€900,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more в Юрмала, Латвия
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с vid na more
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 004 м²
Этаж 3/3
Расположение виллы на первой линии у моря, 100 метров до пляжа. Особняк оснащен технологией …
€2,70 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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