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Дома с бассейном в Юрмале, Латвия

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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с гаражом
с террасой
с видом на море
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