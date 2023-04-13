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Бенидорм
Купить земельный участок в Бенидорм, Испания
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20 объектов найдено
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Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 38,000,000
Продаётся земля под застройку в Бенидорме в районе 1ª Linea. Общая площадь 0.00 м2, участок …
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 650,000
Если вы хотите выгодно вложить денежные средства и построить свой собственный загородный дом…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 3,000,000
Прекрасный участок на морском побережье для строительства отеля на 160 номеров
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 2,000,000
Этот проект вы можете построить с участием нашей компании или купить объект/участок и постро…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
2 500 м²
€ 4,725,000
Прекрасное место, где можно реализовать свои планы.Городская усадьба площадью 14 000 м2 в Бе…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 915,000
Этот проект вы можете построить с участием нашей компании или купить объект/участок и постро…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 675,000
Этот проект вы можете построить с участием нашей компании или купить объект/участок и постро…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 12,000,000
Удачное месторасположение! Отличное место, где можно воплотить свои мечты в жизнь
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 2,100,000
Этот проект вы можете построить с участием нашей компании или купить объект/участок и постро…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 11,000,000
Потрясающий объект с видом на горы, распоженный в престижной урбанизации популярного Бенидор…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 250,000
Отличный участок для строительства с пейзажными видами на окрестности.Форма оплаты:30 % + 10…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 300,000
Великолепный участок с видом на море и горы в Бенидорме.Форма оплаты:30 % + 10 % НДС - при п…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 330,000
Участок земли районе Бенидорма.Это выгодное предложение. Торопитесь!форма оплаты:30 % + 10 %…
Земельные участки 7 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат
711 м²
€ 7,000,000
Предлагаем прекрасно расположенный участок с восхитительными видами на горы в городе Бенидор…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 133,000
Отличная инвестиционная возможность. Прекрасный участок, находится всего в 10 минутах от Бен…
Земельные участки 7 спален
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
230 м²
€ 285,000
Предлагаем виллу на хорошем участке с садом в Бенидорме.Вилла состоит из двух независимых эт…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
380 м²
€ 400,000
Продается участок с одноэтажным домом под снос в прекрасной урбанизации Сан-Рафаэль, между Б…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 495,000
Предлагаем угловой участок в прекрасном жилом районе Ринкон-де-Лойкс, расположенный близко к…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 480,000
Срочно продаем просторный участок земли! Расположен в престижном районе города Бенидорм. Зем…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 309,000
Предлагаем городской участок в Бенидорме. Участок с возможностью строительства независимой в…
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