Купить земельный участок в Испании

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Испания
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Земельные участки
Senija, Испания
€ 180,000
Постройте дом своей мечты на большом участке, с открытым видом на горы, в естественной и час…
Земельные участки
Аликанте, Испания
1 227 м²
€ 588,000
Участок с собственностью. 2 участка по 600 м2 каждый можно разделить. Рядом с полем для голь…
Земельные участки
Mutxamel, Испания
€ 250,000
For sale urban plot of 2.184 m2, in Urb La Huerta For sale plot of urban land with 2,184 …
Земельные участки
Mutxamel, Испания
1 749 м²
€ 550,000
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
€ 185,000
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 1,500,000
Dream Homes Tenerife представляет фантастическое проектное предложение на земельном участке …
Земельные участки
Riba-roja de Turia, Испания
€ 825,000
Земельный участок с видом на озеро в районе El Bosc, площадь 2018 м2 возможность постройки …
Земельные участки
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
€ 35,000
Участок на городской земле в городке Лос Монтесинос в Аликанте. Он расположен в новом районе…
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,800,000
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
Земельные участки
Almoradi, Испания
€ 145,800
Большая земля, в уникальном и особенном анклаве и по непревзойденной цене. Большой городской…
Земельные участки
Orihuela, Испания
€ 84,000
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 225,000
Dream Homes Tenerife представляет вам землю в Тамаймо на юге Тенерифе. Сама земля имеет разм…
Земельные участки
Helechosa de los Montes, Испания
€ 71,000
Dream Homes Tenerife представляет вам участок в Тамаймо на юге Тенерифе. Сам участок имеет р…
Земельные участки
Catral, Испания
€ 126,000
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
Земельные участки
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
€ 65,000
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 210,000
Угловой участок тысяча три сотки, на котором можно построить один-два дома. Участок располо…
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 800 м²
€ 1
Два смежных участка в саду Орчета, один площадью 3100 м2, а другой площадью 1680 м2, располо…
Земельные участки
Мурсия, Испания
€ 50,000
Прекрасная возможность для урбанизированного участка под виллу по своему вкусу в Корвере, Му…
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 35,000
Участок прямоугольный и ровный, огорожен по периметру и с автоматическими воротами на въезде…
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 210,000
Плоский участок в жилом районе Кальпе, хорошо расположенный, юго-западной ориентации, готов …
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 230,000
Ржавый земли вблизи Calpe всего в 1 км. от входа кольцевой в Lleus, хорошая связь с мощеным …
Земельные участки 7 спален
l Escala, Испания
3 ванных комнат
2 м²
€ 1,500,000
Площадь дома составляет 860 метров, они 659 метров сараи и сараи, а также внутренний дворик …
Земельные участки 1 спальня
Дения, Испания
1 ванных комнат
300 м²
€ 80,000
Городская земля на продажу в урбанизации Les Rotes в Дении. Жилой дом можно построить до 3-х…
Земельные участки 1 комната
San Pedro del Pinatar, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
305 м²
€ 99,021
В продаже три земельных участка в городе Сантьяго де ла Рибера в 800 мерах от моря.Участок з…
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 2
€ 367,500
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
Земельные участки
Altea, Испания
€ 350,000
ОписаниеLand-Plot for sale in Altea!Price: 350.000 €Property size: 1.520 m2It is a plot of 1…
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,350,000
Residential plot with the project for 3 townhouses and building license paid. SEA VIEWS and …
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 Этаж
€ 3,820,000
⠀ Здания центра города не отличаются своей современностью, поэтому в городе не хватает новых…
Земельные участки
Costa Brava, Испания
€ 950,000
⠀ Parc dels Estanys - это природное пространство, расположенное в самом центре города. Терри…
Земельные участки
Costa Brava, Испания
€ 625,000
Land for sale in Playa de Aro At the moment, a house has been built on the site, which is u…
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