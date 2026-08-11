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Жилье в Бате-Яме, Израиль

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квартиры
137
138 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Источник: BY 231 Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай Здание посл…
$668,000
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлен…
$684,700
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
4.5 Комнаты мечты - Первая линия к морю! .. Первая линия для волн и морского воздуха, котор…
$1,77 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Источник: BY 233 Район: Центр города, хорошее расположение: в 10 минутах ходьбы от пляжа и в…
$708,080
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Продается эксклюзивно - Современная квартира в Бат-Яме Всего в 2 минутах от трамвая и в 500…
$1,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,06 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Продается квартира 4,5 номеров с видом на море в комплексе Ган Хайр, Бат Ям. Просторная ква…
$1,33 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 97 м²
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, пр…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Источник: BY 202 Продается в проекте Тама 38 на Бат Ям, недалеко от центра и моря. Здание им…
$696,724
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Квартира 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Квартира 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Источник: BY 203 Новое здание после TAMA 38 5,5 штук 140 м2 + 15 м2 терраса 5-й этаж Парково…
$1,37 млн
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Квартира 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Квартира 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 20/28
Продажа в Бат-Яме | Новый район «Парк ха-Ям» Предлагается к продаже просторная квартира в о…
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Улица Хацфира в Бат-Яме, тихая аллея в 200 метрах от пляжа и недалеко от трамвая от Бат-Яма …
$1,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Улица Хацфира в Бат-Яме, тихая аллея в 200 метрах от пляжа и недалеко от трамвая от Бат-Яма …
$724,780
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Квартира 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Квартира 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт бла…
$1,56 млн
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Вилла в Бат-Ям, Израиль
Вилла
Бат-Ям, Израиль
Источник: BY 206 Новый проект на Бат-Яме всего в 10 минутах езды от Тель-Авива и в нескольки…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Квартира 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 134 м²
В районе Рамат Ханаси Бат-Ям, всего в 19 минутах от моря, в 3 минутах от торгового центра и …
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Очень красивый проект магазина на Бат Ям расположен в 10 минутах от Тель-Авива в 1200 метрах…
$906,142
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Источник: BY 191 Девять Бат Ям Район: центр Бат-Яма недалеко от моря, железнодорожный вокзал…
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 15/22
Бат-Ям, ул. Офра Хаза 9 — востребованный район Парк-а-Ям Продаётся просторная 4-комнатная…
$1,30 млн
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Isrealty
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Квартира 2 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 2 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$770,204
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Квартира 3,5 номера, вторая морская линия 71 м2 + балкон 9 м2 3,5 штуки 4-й этаж Экспозиция…
$801,600
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Исполнитель: BAT YAM Иконическая башня - очень элитный жилой Здание: башня 41 этажа Сопрово…
$1,13 млн
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Новое здание возле моря. Доставка в течение 12 месяцев. RDJ с частным садом — приватная парк…
$851,700
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Пентхаус 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Идеальный план и очень просторный 5 штук - 135 м2 Дети в ванной комнате В мастер-люксе: душе…
$1,82 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося ра…
$901,800
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Квартира в Бат-Ям, Израиль
Квартира
Бат-Ям, Израиль
Этаж 5/20
Продаётся просторная и современная квартира в одном из самых востребованных районов Бат-Яма …
$990,000
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Агентство
Isrealty
Языки общения
English, Русский, עִברִית
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Пентхаус 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой ср…
$901,800
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Параметры недвижимости в Бате-Яме, Израиль

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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