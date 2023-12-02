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Жильё в Бат-Ям, Израиль

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с Sea-Side в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с Sea-Side
Бат-Ям, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
New, luxurious residential towers made of two buildings with 24 stories near the sea in bat-…
€913,218
в месяц
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Параметры недвижимости в Бат-Ям, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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