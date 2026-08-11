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Жилье в Ашкелоне, Израиль

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134 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
ВМС Ашкелона, rdj 3 штуки avec jardin de 50m2 pleine vue mer
$551,100
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
$835,000
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Далет: 4 комнаты в стоячем здании, недалеко от пляжа. Отличный вид на море. Высокий уровень.…
$1,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
квартира 4 номера 95 м2 + 12 м2 терраса в городском районе с полным видом на море всех комнат
$551,100
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Хорошая сделка! Красивые 5 номеров в самом центре города, полностью отремонтированный, вид н…
$627,920
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Красивый мини-пентхаус 4 номера балкон 18 метров, . Полностью отремонтирован... Хорошее расп…
$718,100
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Красивые 4 комнаты в небольшом здании в центре Неве Адаримского района, 3 этаж на 5, терраса…
$517,700
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Для продажи – 5-комнатная квартира на первом этаже в Ашкелоне, Афридарский район ???? Адрес…
$758,747
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
апартаменты t5 с видом на озеро большой парк рядом недавнее здание терраса сукки
$563,812
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 96 м²
4 красивые комнаты в центре города
$511,020
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Barnea 5 просторных комнат
$627,920
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Более 400 м2 обращено к морю! Огромный пентхаус площадью 175 м2 с потрясающим видом на море…
$2,27 млн
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Вилла 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Вилла 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 213 м²
4 штуки на набережной Агамим терасса 90 м2 летом как новые
$661,320
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
В районе Барнеа, просторная 4-комнатная квартира, с подвалом
$597,860
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 138 м²
В небольшом здании из 4 этажей, дуплексный пентхаус площадью 138 м2 с террасой + 48 м2, очен…
$784,899
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
возвышенные 4 шт. самое новое здание в Барнеа известный промоутер вид на море высокое положение
$689,770
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Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА БАЛКОН ТИХОЕ И ПРИЯТНОЕ МЕСТО
$347,884
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Квартира 4 шт. Димри 3-й этаж смотреть хорошо сохранившийся Качественный проект 2, чтобы ком…
$561,120
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 131 м²
В Барнеа прекрасные 5 комнат рядом с морем, просторные
$651,300
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 207 м²
пентхаус 5 штук только на полу Небольшое пятиэтажное здание. очень хорошо меблированная терр…
$839,720
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Квартира 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Afridar 5 номеров рядом с морем, недавние и просторные инвестиции
$761,520
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Квартира 2 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 2 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Возвышенные две части высокий с видом на море Просто посетить терраса бассейн и т.д. верхний
$417,500
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Квартира 3 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
в новом районе Ир Аяйин, новое здание Владелец 3 комнат 80м2 + 10 м2 террасы. подземная парк…
$494,835
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Пентхаус 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Пентхаус 4 ПК только в полу 30 м2 террасы Soccah 2 парковочных места строительство
$684,700
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Красивая квартира 4 номера рядом с морем с открытым видом на море
$564,460
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 118 м²
Продается в EILAT, новый 5-комнатный пентхаус с частным бассейном, террасой и видом на море …
$1,07 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 227 м²
Один из редких пентхаусов на самой первой линии озера. 8-й и последний этаж 2 частных парко…
$809,730
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Пентхаус 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 186 м²
двухуровневый пентхаус в одном из самых красивых районов Ашкелона. 5 комнат с террасой-сукко…
$839,720
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
4 комнаты на Барнеа две минуты от окраины города очень ухоженное здание
$569,810
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Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Красивая 4-комнатная квартира в Неве Иллан, улица Эли Коэн
$497,660
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Параметры недвижимости в Ашкелоне, Израиль

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