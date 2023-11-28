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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
4
3
225 м²
A stunning 5-room penthouse in Ramat Aviv near the sea – a prestigious neighborhood surround…
€2,08 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
3
3
436 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€8,55 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
1
1
58 м²
Located in North Tel-Aviv in the Yehuda Maccabi neighborhood very close to the famous Hayark…
€965,060
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
2
1
80 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€1,50 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
4
3
212 м²
Located in the heart of Tel-Aviv next to the famous Rothschild Boulevard- surrounded by the …
€5,13 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Тель-Авив, Израиль
3
3
217 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€2,44 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
3
2
112 м²
Gorgeous new high-end boutique development, scheduled to finish 2026/2027, for sale in Ramat…
€1,39 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
2
3
161 м²
Роскошная квартира на продажу с удивительным, беспрепятственным видом на море, в одной из са…
€3,79 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
3
3
271 м²
Эксклюзивный листинг для продажи Высоко над, охватывающей пол этажа пентхауса в роскошно…
€10,26 млн
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Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
3
2
204 м²
Роскошный дуплексный пентхаус на продажу в Кереме Хатейманим (Йеменский квартал) На продажу …
€3,18 млн
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
1
1
79 м²
Новый роскошный проект в здании для консервации с различными единицами для продажи - заверше…
€951,623
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Квартира 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
6
4
220 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€4,56 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
3
2
125 м²
Новый, роскошный проект в консервационном здании на престижном и востребованном бульваре Рот…
€2,64 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
4
4
467 м²
Великолепный, роскошный и полный пентхаус с видом на море на продажу с 3 балконами и частной…
€15,55 млн
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
5
4
575 м²
Владел частью истории Тель-Авива. Продается ультра-роскошный бутик-проект в Тель-Авиве, …
€10,64 млн
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
1
1
48 м²
НОВЫЙ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЛИСТИНГ – 2 ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВАРТИР НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ ТЕЛЬ-АВИВА П…
€762,275
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
1
1
65 м²
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в …
€1,11 млн
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
4
4
272 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ НОВОЕ РОСКОШНОЕ ЗДАНИЕ БУТИКА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ТЕЛЬ-АВИВЕ – Роскошный бутик-пр…
€7,13 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
1
1
60 м²
Новый, невероятный проект для продажи на знаменитой улице Монтефиоре, рядом с Алленби, котор…
€1,20 млн
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
1
1
44 м²
Прекрасные апартаменты на продажу в новом комплексе в самом сердце Флорентина недалеко от зн…
€842,656
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Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
6
5
970 м²
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
€12,22 млн
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Тель-Авив, Израиль
4
4
331 м²
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой
Тель-Авив, Израиль
5
3
270 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
4
3
196 м²
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
4
3
224 м²
Совершенно новый ультра-роскошный проект в Норд-Тель-Авиве - этот уровень роскоши никогда не…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
5
4
350 м²
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
3
3
500 м²
Продается великолепная квартира в саду с невероятным видом на море, расположенная прямо на н…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с тренажерным залом
Тель-Авив, Израиль
2
2
74 м²
Рядом с пасторальным районом Неве Цедек и в нескольких минутах ходьбы от пляжа Тель-Авива бы…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
3
2
197 м²
В строительстве на море строится красивая 24-этажная башня с потрясающим видом на море и удо…
Цена по запросу
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Пентхаус 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Тель-Авив, Израиль
6
5
497 м²
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Цена по запросу
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