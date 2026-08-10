Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилая

Жилье в Тель-Авиве, Израиль

;
Тель-Авив
740
720 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
TOP TOP
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/8
Дерех а-Хагана, Неве Барбур, Кфар Шалем Маарав, Тель-Авив ·    Тип: Квартира ·    Комнат: …
$800,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Isrealty
Языки общения
English, Русский, עִברִית
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Для продажи - НЬЮ-ЦЕДЕК / ФЛОРЕНТИН Красивая квартира в новом здании, идеально расположенно…
$1,83 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Базеля и Кикар Хамедина. Хорошо…
$1,43 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Редкая квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Кикар Хамедина. Новый магазин. 4 этаж с ли…
$3,43 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Эксклюзивная продажа В жилом и зеленом районе Бавли 5 улица Зоар На 4-м этаже, наслаждаясь …
$1,63 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Для продажи - Старый север - 82 м2 - 3 штуки 3-й этаж с лифтом - Балкон: 8 м2 - тройная экс…
$1,50 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Редкий дуплексный пентхаус в современном здании поставлен в 2023 году, идеально расположенны…
$1,65 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в самом сердц…
$1,67 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Цена упала! В 25 лет, улица Бней Моше, недалеко от Иегуды Маккаби, превосходная квартира для…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Бограшова и моря! Недавнее здание 3-й этаж с л…
$882,450
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Ссылка: TL 2644 Район: в самом сердце Нахалата Беньямина, в одном из самых красивых районов …
$2,41 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Дело должно быть принято! Современное здание в тупике на улице Мазех. 4 комнаты современные,…
$1,50 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Идеально подходит как первая покупка / отпуск квартиры / фут-к-земле. Красивые 3 номера отре…
$1,18 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Наземный сад на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Шука Левинского и бульвара …
$949,050
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Ссылка: TL 2632 Район: 2-я морская линия, Бен-Иегуда/Бограшов, всего в нескольких шагах от п…
$4,25 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Ссылка: TL 2692 Район: Дизенгофф, тихий и зеленый Строительство недавнего магазина Только од…
$2,23 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
На тихой улице недалеко от моря отремонтировано здание с лифтом, приятный вход с дигикодом. …
$1,50 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 137 м²
Пентхаус Duplex на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Бограшова и моря. Новое здание. 5-й и 6…
$3,50 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Ссылка TL 2437 Близко к Ротшильду Пентхаус 4 штуки 135 м2 + 85 м2 террасы первого этажа с кр…
$3,96 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Ссылка: TL 2637 Центр города, в 6 минутах ходьбы от пляжа, в очень тихом тупике, который дае…
$1,57 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
для эксклюзивной продажи, В тихом и востребованном центре города 13, улица Эстер Хамалка В з…
$2,16 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 172 м²
Для продажи - ДУПЛЕКС ПЕНТУЗ 3 ЧАСТИ В ФЛОРЕНТИНЕ 109 м2 + 63 м2 терраса 2 спальни 1 ванная …
$2,40 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Эксклюзивная продажа, В сердце старого севера, на тихой и центральной улице 3 Shimshon HaGib…
$1,04 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
исключительно для продажи, 10 улица Олифант В тихом и буколическом районе центра города Про…
$1,33 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Идеально подходит для ног! Красивые 3 номера расположены Буграшовского района на небольшой ж…
$1,46 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 77 м²
3-комнатная квартира (в том числе безопасная комната – Мамад), расположенная на 1-м этаже со…
$1,78 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Современный жилой дом на 7,5 этажа, в том числе 26 квартир с частной парковкой. Каждая кварт…
$1,27 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Новые в продаже исключительно! Улица Ахава-Цион 23 Тихая и престижная улица, рядом с Кикар Х…
$1,48 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Новый в продаже исключительно 9 улица Шмаряху Левина Тихая и востребованная улица в переулк…
$965,700
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
????? ЦЕНОВОЙ БАЗ - Возможность быть арестованным! Расположенная на улице Бен-Иегуда, между…
$899,700
Оставить заявку

Типы недвижимости в Тель-Авиве

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти