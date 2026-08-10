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Жилье в Тель-Авивском округе, Израиль

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Тель-Авив
720
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3
Бат-Ям
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968 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
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Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/8
Дерех а-Хагана, Неве Барбур, Кфар Шалем Маарав, Тель-Авив ·    Тип: Квартира ·    Комнат: …
$800,000
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Квартира 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Для продажи Откройте для себя одну из самых эксклюзивных резиденций Тель-Авива, расположенн…
$18,32 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
4-комнатная квартира на 1-м этаже, площадью  91 м². Дом состоит всего из двух этажей, в нём…
$830,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Для продажи - НЬЮ-ЦЕДЕК / ФЛОРЕНТИН Красивая квартира в новом здании, идеально расположенно…
$1,83 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Базеля и Кикар Хамедина. Хорошо…
$1,43 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Источник: BY 231 Район: центр города, недалеко от моря, магазины и новый трамвай Здание посл…
$666,000
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Редкая квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Кикар Хамедина. Новый магазин. 4 этаж с ли…
$3,43 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Улица Анилевича - Бат Ям Цена: 2 050 000 Лучшая цена за новую квартиру только что доставлен…
$682,650
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Эксклюзивная продажа В жилом и зеленом районе Бавли 5 улица Зоар На 4-м этаже, наслаждаясь …
$1,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Для продажи - Старый север - 82 м2 - 3 штуки 3-й этаж с лифтом - Балкон: 8 м2 - тройная экс…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Редкий дуплексный пентхаус в современном здании поставлен в 2023 году, идеально расположенны…
$1,65 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в красивой Башне Мидтауна! Башня расположена в самом сердц…
$1,67 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Цена упала! В 25 лет, улица Бней Моше, недалеко от Иегуды Маккаби, превосходная квартира для…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Квартира на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Бограшова и моря! Недавнее здание 3-й этаж с л…
$882,450
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Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Улица Хацфира в Бат-Яме, тихая аллея в 200 метрах от пляжа и недалеко от трамвая от Бат-Яма …
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Ссылка: TL 2644 Район: в самом сердце Нахалата Беньямина, в одном из самых красивых районов …
$2,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Уникальная двухэтажная квартира, идеально расположенная на 4-м и верхнем этаже. Окруженный з…
$2,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Дело должно быть принято! Современное здание в тупике на улице Мазех. 4 комнаты современные,…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Идеально подходит как первая покупка / отпуск квартиры / фут-к-земле. Красивые 3 номера отре…
$1,18 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Доброе утро! БАТ ЯМ КУАРТИЕР АЛЛОЗОРОВ ПРОЧЕ ДЕ ЛА МЕР, ДУ ТРАМВЕЙ, ДЕС ЭКОЛЕС И ДЕС КОММЕРК…
$1,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 3 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 18/24
Шикарная квартира с видом на море в Бат-Яме!Новый район: Парк а-Ям Продается просторная 3…
$950,000
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Наземный сад на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Шука Левинского и бульвара …
$949,050
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Квартира 5 комнат в Гиватаим, Израиль
Квартира 5 комнат
Гиватаим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
Джасмин Гиватаим Новая ссылка на жилую роскошь в Гиватаиме Проект исключения подписан МЦР …
$2,15 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Ссылка: TL 2632 Район: 2-я морская линия, Бен-Иегуда/Бограшов, всего в нескольких шагах от п…
$4,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Ссылка: TL 2692 Район: Дизенгофф, тихий и зеленый Строительство недавнего магазина Только од…
$2,23 млн
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Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом 247 м2 на 2 уровнях. на участке 424 м2. Под ремонт. Большой потенциал. возможность расши…
$2,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
На тихой улице недалеко от моря отремонтировано здание с лифтом, приятный вход с дигикодом. …
$1,50 млн
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 137 м²
Пентхаус Duplex на продажу в Тель-Авиве, недалеко от Бограшова и моря. Новое здание. 5-й и 6…
$3,50 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Ссылка TL 2437 Близко к Ротшильду Пентхаус 4 штуки 135 м2 + 85 м2 террасы первого этажа с кр…
$3,96 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Ссылка: TL 2637 Центр города, в 6 минутах ходьбы от пляжа, в очень тихом тупике, который дае…
$1,57 млн
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Типы недвижимости в Тель-Авивском округе

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дома

Параметры недвижимости в Тель-Авивском округе, Израиль

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
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