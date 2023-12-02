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Жильё в Иерусалимский округ, Израиль
Иерусалим
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156 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кладовой
Иерусалим, Израиль
1
1
149 м²
Gorgeous project recently completed in Jerusalem – 10 minutes from Mamilla and the Western W…
€810,512
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
2
1
92 м²
3 and 4 room units for sale in a new project, expected to complete June 2024. Project is adj…
€804,325
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
4
5
400 м²
Пентхаус в иерусалимских башнях. На Мево Хаматмид 16, в центре города. Пентхаус 4-этажный до…
€6,82 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с A C, с Sealed Room
Иерусалим, Израиль
2
2
76 м²
В самом сердце классического Nachlaot, на улице Tekoa. 76 кв.м. дуплекс, 3 комнаты, 1,5 ванн…
€615,540
в месяц
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Пентхаус 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
5
3
300 м²
Пентхаус в Холиленде на Аврааме Перрере 1. 31 этаж (последний этаж), восток северо-запад. 6,…
€3,35 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
3
2
100 м²
Продажа - French Hill Bar Kochva, 4 комнатная квартира ок. 100 кв полностью доступны для инв…
€558,627
в месяц
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Квартира 6 спален с балконом, с лифтом, с реновацией
Иерусалим, Израиль
6
150 м²
Продается квартира на улице Гиват Шауль, комнаты 7, 150 кв.м, балконы 2, прекрасный вид, отр…
€1,10 млн
в месяц
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Квартира с балконом
Иерусалим, Израиль
84 м²
В самом сердце Гило на улице Фарсис 4 комнаты, 3 этаж из 4, полностью отремонтированный, све…
€441,583
в месяц
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Квартира с A C, с реновацией, с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
93 м²
Новое на рынке Возможность на улице Моше Юстман 4,5 комнатная квартира (функции 5 комнат) , …
€475,769
в месяц
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Квартира
Иерусалим, Израиль
60 м²
Сделка для молодых пар и инвесторов в Гило. 3 комнатная квартира 60 кв.м на улице Фарсис в с…
€344,788
в месяц
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Квартира с Storage machsan, с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
150 м²
Террасный дом на французском холме Прекрасный дом на уровне Nehagei Hapradot, 6+ комнат, око…
€665,050
в месяц
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Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
122 м²
Садовый дуплекс на улице Зеева Фалька в Хар-Хоме 6 комнатный дуплекс, 122 кв.м (в арноне), ц…
€722,590
в месяц
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Квартира с реновацией, с Handicapped accessible
Иерусалим, Израиль
90 м²
Великолепная квартира в пентхаусе Цви Леванон, Писгат Зев. Потрясающий балкон с потрясающим …
€532,014
в месяц
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Квартира с Storage machsan, с Handicapped accessible, с Sealed Room
Иерусалим, Израиль
191 м²
Проект Savioney Ramat Sharet Рамат Шарет, улица Кадиш Луз, 6 комнаты пентхауса, 191 кв.м, 2 …
€1,87 млн
в месяц
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Квартира с лифтом, с A C
Иерусалим, Израиль
250 м²
Роскошный коттедж на продажу \ аренда Улица Шир Ли Шломо, в районе Рамат-Денья, комнаты 7, 2…
€1,93 млн
в месяц
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Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
188 м²
Прекрасный семейный садовый дом в самом сердце Армона Ханацива. Коттедж, 6 комнаты, 3 ванные…
€940,085
в месяц
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Дом с парковкой
Иерусалим, Израиль
160 м²
Великолепная вилла в сердце Арноны недалеко от Бака Одно в своем роде свойство красиво отрем…
€1,55 млн
в месяц
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Квартира с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
150 м²
В окрестностях Арнона, улица Бена Гавриила 5 комнат, 150 кв.м, просторная квартира в очень х…
€671,439
в месяц
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Квартира
Иерусалим, Израиль
175 м²
Великолепный пентхаус рядом с Бака (На Дерех Хеврон) 5 комнатная квартира построена по высок…
€1,35 млн
в месяц
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Дом с парковкой, с лифтом, с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
115 м²
Улица Паломбо, Рамат Бейт Хакерем. 5 комнаты, 115 кв.м, уровни 3, балконы 3 сукка, парковка.…
€942,778
в месяц
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Дом с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
132 м²
Арнона окрестности, на желательном Улица Рабену Полити. в небольшом здании просторный пятиме…
€1,07 млн
в месяц
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Квартира с Storage machsan, с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
75 м²
В окрестностях Арноны, улица Коре ХаДорот 1, 3 комнаты, 75 кв.м, небольшое здание, второй эт…
€588,181
в месяц
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Квартира
Иерусалим, Израиль
70 м²
Продается квартира в Талпиоте Улица Ривка, 3 комнаты, 70 кв.м, идеальное место, 5 шагов до к…
€523,722
в месяц
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Квартира
Иерусалим, Израиль
90 м²
В здании, которое находится на завершающей стадии Тама 38, на Шалом Иегуде, 4,5 комнаты ( 90…
€671,439
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с реновацией, с Window Bars
Иерусалим, Израиль
1
1
43 м²
Прекрасная 2 с половиной комнатная квартира в центре греческой колонии, на Рэйчел Имеину. Пе…
€478,065
в месяц
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Дом
Иерусалим, Израиль
160 м²
Вилла на Мишол Хакорнит в Рамо Бет, расположен в конце живописного, булыжного переулка. Расп…
€1,13 млн
в месяц
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Квартира с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Прекрасная Садовая Квартира, новый на рынке! Меир Накар, Армон Ханацив. 4 просторные комнаты…
€441,583
в месяц
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Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars
Иерусалим, Израиль
4
3
270 м²
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
€1,88 млн
в месяц
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Квартира с патио
Иерусалим, Израиль
Продается в Армон Ханацив Великолепная Садовая Квартира с большим патио на Мордехай Элькачи …
€465,669
в месяц
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Квартира 3 спальни с A C, с реновацией, с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
3
Новое на рынке! Прекрасные 4,5 номера, полностью отремонтированы. Улица Хаарбаах, Писгат Зев…
€471,022
в месяц
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