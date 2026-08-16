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Жилье в Иерусалимском округе, Израиль

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Иерусалим
113
Региональный совет Мате-Йехуда
18
Западный Иерусалим
9
Бейт-Шемеш
4
276 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Великолепная 3,5-комнатная квартира на 5-м этаже с исключительным видом • Очень светлая ква…
$997,100
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Продано: Ирландия, Иерусалим Квартира 4,5 номера, 141 м2, первоначально 5 комнат • Большая …
$1,76 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Улица Хелетс. Недавнее здание, 5 номеров, преобразованных в 4, 135 м2, 2 террасы 15 м2 (вклю…
$2,20 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
В новом здании с лифтом и лифтом Шаббата очень светлая на 3 этаже 5-комнатная квартира. Ква…
$2,87 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Продается в районе Гила, Квартира 4 номера, 90 м2, 4-й этаж с лифтом, квартира отремонтирова…
$776,741
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Продается в Кирьят Шмуэль, недалеко от Рехавии, 3-комнатная квартира площадью 78 м2 (арнона)…
$1,08 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Супер 4 светлых номера Элегантная и современная кухня 3 просторные спальни 2 ванные комнаты,…
$966,680
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Расположенная в одном из самых престижных и востребованных районов Иерусалима, в нескольких …
$3,35 млн
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 3 зданий, в том …
$777,400
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 80 м²
В самом сердце Талби Очень красивая 4-комнатная квартира площадью 75 м2 с выходом в сад 30…
$1,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 111 м²
Квартира с высокими потолками и оригинальными полами в настоящем арабском доме. На первом и …
$2,16 млн
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Новый проект Katamon Jerusalem от 2 до 5 комнат, пентхаусов и садового первого этажа Располо…
$811,200
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Вы покупаете 4 номера - вы получаете 132 м2 + террасу 25 м2!!! Новое здание после проекта Т…
$997,100
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Пентхаус мечты 5 комнат 140 м2 + терраса Soucca 40 м2 Пол 23 из 24 Потрясающий панорамный ви…
$2,55 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима Расположен у подножи…
$1,40 млн
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Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Великолепный 5-комнатный одноэтажный рядный дом, как новый! Отдельный вход с улицы, 4 направ…
$2,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 3 комнаты
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,06 млн
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 32 м²
? 2050 тысяч в центре Иерусалима? Да, оно существует. ? Идеально подходит для инвестиций! …
$692,900
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Квартира 5 комнат в Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Квартира 5 комнат
Региональный совет Мате-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 108 м²
Пастырский проект Иерусалим Откройте для себя роскошь в самом сердце Иерусалима. Расположе…
$1,44 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую большие пространства, уединение и мак…
$2,13 млн
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Квартира 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 235 м²
В знаменитом проекте Holyland роскошный пентхаус на продажу предлагает панорамный вид на вес…
$4,36 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 117 м²
Отличная сделка в новом здании Рядом с легким трамваем, с великолепным видом Красивая террас…
$1,40 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 166 м²
Апартаменты 5 комнат - 166м2 - Гиват Шауль Иерусалим Балкон 12 м2 - (Сукка 4 м2), 5-й этаж …
$1,86 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Прекрасный пентхаус на продажу в Иерусалиме, в районе Талпиот! Новое здание 11 этаж с лифтам…
$2,19 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Изысканная роскошная квартира в самом сердце Иерусалима Ощутите воплощение роскошной жизни …
$1,81 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 133 м²
Новая 5-комнатная квартира площадью 133 м2 с террасой 22 м2 доступна на 14-м, 15-м и 18-м эт…
$1,47 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Продается красивая 4-комнатная квартира в центре Хар-Хомы, площадью 117 м2 + 2 террасы-сука,…
$794,735
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Новая фаза знаменитого жилого комплекса Holyland будет включать в себя высокую башню рядом с…
$1,44 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейт-Шемеш, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бейт-Шемеш, Израиль
Число комнат 4
Новый проект в Рамат-Бет-Шемеш расположен между Иерусалимом и центром страны. Этот роскошный…
$878,800
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Пентхаус мечты, на 24-м этаже, 140 квадратных метров построен и 25 квадратных метров дополни…
$2,31 млн
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