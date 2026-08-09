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Жилье в Иерусалиме, Израиль

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254 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Квартира на продажу в Иерусалиме, на улице разыскиваемой в районе Хар-Хома. Место привилегир…
$929,070
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Продается квартира - Rue Rabbi Hisda 58 квадратных метров в кадастре. Выпуск квартир примерн…
$1,20 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
В спокойной и жилой среде откройте для себя этот великолепный садовый первый этаж, полностью…
$3,56 млн
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Ищете квартиру с исключительной отделкой, предлагающую большие пространства, уединение и мак…
$2,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Яркая квартира с 2 террасами и парковкой - Иерусалим Расположенная на одной из самых приятны…
$1,16 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 103 м²
Расположенная на 4-м этаже недавно построенного и отлично обслуживаемого здания, эта 4-комна…
$1,47 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
3-комнатная квартира 90м2 с садом 80м2 расположена на стыке двух основных районов: Абу Тор -…
$1,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 71 м²
В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от набережной парка ХаМесила, которая ведет пря…
$949,050
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 133 м²
Новая 5-комнатная квартира площадью 133м2 с террасой 22м2 доступна на 14-15 и 18 этажах в Ки…
$1,30 млн
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Пентхаус 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 133 м²
Новый проект Рамат Шарет Иерусалим, граница Бет Хаган Состоит из 2 зданий 19 этажей и ниже …
$4,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Продаются 4 комнаты в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пасторальной атмос…
$1,03 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
В востребованном районе Давида ХаРеувени в Иерусалиме, в самом сердце качественной религиозн…
$1,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 78 м²
2-й этаж без лифта (36 шагов) Небольшая каменная постройка в Иерусалиме – всего 6 квартир ?…
$935,688
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Рядом магазины и трамвай, лифт, мамад, 62 м2, крытый паркинг. 2650000 Ч
$882,450
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Ссылка: JR 108 Новый проект 5-этажных зданий, по 8 этажей каждый Район: Мордо Арнона, рядом …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 36 м²
В центре Иерусалима, на пешеходной улице, перпендикулярной улице Бен Иегуда и улице Шамай, С…
$524,825
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Продается в районе Гила, Квартира 4 номера, 90 м2, 4-й этаж с лифтом, квартира отремонтирова…
$776,741
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Редкая возможность на улице Бака Дере Вифлеем - купите 3 комнатную квартиру и получите прост…
$929,690
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Бака, Дере Бейт Лехем 49, над старинным домом, 2 этаж без лифта, 4 комнаты (мамад), 2 душа, …
$1,09 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 166 м²
Апартаменты 5 комнат - 166м2 - Гиват Шауль Иерусалим Балкон 12 м2 - (Сукка 4 м2), 5-й этаж …
$1,86 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Просторная 3-комнатная квартира, новый подрядчик, размещение примерно через 3 месяца. Очень …
$959,680
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 123 м²
✨ Расположен на 15-м этаже на 24, с исключительным панорамным видом. ? Размер квартиры: 123 …
$1,62 млн
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Вилла 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Источник: J1 Район: Ramat Denya Роскошная вилла в аренду – отдых Красивая и просторная частн…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 167 м²
5-комнатный пентхаус 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный, великол…
$2,04 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Исключительная квартира в Мекор Хаим, недалеко от Баки и Эмека Рефаима Расположен у подножи…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Новый проект в 2 9-этажных зданиях и 1 19-этажном здании, Кириат Хайовель Иерусалим Коммерче…
$1,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Реабилитационный район, центральное расположение. 4 номера 100 квадратных метров, квартира с…
$1,95 млн
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
В центре ХаНевиим. Идеальное здание для инвестиций (аренда 10 000 шекелей) или проживание та…
$1,12 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 146 м²
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработан…
$1,50 млн
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Квартира 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 100 м²
For sale Jerusalem, har-homa Shlav beth, rue Harav Moshe Halfon Hacohen, close to all ameni…
$914,695
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Параметры недвижимости в Иерусалиме, Израиль

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