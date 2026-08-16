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Жилье в Герцлии, Израиль

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квартиры
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дома
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26 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Герцлия, Израиль
Квартира 5 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Ссылка NHR 105-4 Прекрасная 5-комнатная квартира в Герцлии Это девятиэтажное здание с красив…
$1,51 млн
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Квартира 2 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 2 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Ссылка NHR 102-2 Это новое 6-этажное здание Bauhaus с красивым вестибюлем и подземной парков…
$963,300
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Квартира 4 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 4 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 4
Площадь 85 м²
4-комнатная квартира рядом с Рейхманским университетом. Миклат в здании. Расположен на очень…
$943,020
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Квартира 2 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 2 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Источник: HR 139 Герцлия На пристани, исключительное расположение 2 номера 45 м2 + балкон Кр…
$1,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 2 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Источник: HR 133 Район: Herzliya Pituah, 1-я морская линия 2 штуки Площадь поверхности 58 м2…
$1,35 млн
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Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом площадью 247 м2 на 2 уровнях. на участке площадью 424 м2 Восстановление. большой потенци…
$2,26 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 10 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 10 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 10
Площадь 1 082 м²
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роск…
$15,74 млн
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Вилла 5 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 5 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, …
$7,20 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Герцлия, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 4
Площадь 136 м²
великолепный дуплекс, расположенный между Базелем и пляжным местистимом (Namal tel aviv) 4,5…
$2,21 млн
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Квартира 1 комната в Герцлия, Израиль
Квартира 1 комната
Герцлия, Израиль
Число комнат 1
Площадь 1 250 м²
Источник: HR 134 Район: Herzlia Pituah Хорошая возможность не пропустить! Большой участок дл…
$9,06 млн
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Вилла 7 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 7 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 7
Площадь 247 м²
Дом 247 м2 на 2 уровнях. на участке 424 м2. Под ремонт. Большой потенциал. возможность расши…
$2,01 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Герцлия, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Красивый дуплекс расположен между Дизенгофом и морем. жилая площадь 93 м2 + балкон + терраса…
$2,02 млн
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Квартира 5 комнат в Герцлия, Израиль
Квартира 5 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 5
Площадь 118 м²
Красивая 5-комнатная квартира, расположенная в центре Герцлии. Рядом со всеми удобствами. В …
$1,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 3 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 3
Площадь 81 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ СТРОЯЩИЕСЯ 3 КОМНАТЫ В ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОМ РАЙОНЕ БАЗЕЛЯ, ТЕЛЬ-АВИВ. ВЫСОКИЕ УСЛУГ…
$1,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 4 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Источник: HR 104 Район: Герцлия Питуа на передней линии моря в красивой резиденции Красивый …
$2,54 млн
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Квартира 3 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 3 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
В новом здании очень хорошая квартира площадью 85м2 Состоит из 3 комнат, 2 спален, включая м…
$1,69 млн
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Вилла 6 комнат в Герцлия, Израиль
Вилла 6 комнат
Герцлия, Израиль
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Источник: HR 128 Район Херцелия Питуа Красивая современная вилла На тихой улице 400 м2 постр…
$7,27 млн
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Квартира 2 комнаты в Герцлия, Израиль
Квартира 2 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 2
Площадь 99 м²
Эта исключительная пляжная квартира расположена в Герцлии Питуах, всего в 200 метрах от пляж…
$2,53 млн
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05 млн
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78 млн
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
$987,447
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