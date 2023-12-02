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Жильё в Герцлия, Израиль

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
€921,385
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Эксклюзивный Проект. Идеальная инвестиционная возможность. Роскошные 3-комнатные апартаменты…
€1,27 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом в Герцлия, Израиль
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с тренажерным залом
Герцлия, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
2 различных дуплексных садовых апартаментов, доступных в великолепном, новом роскошном проек…
€2,13 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Идеальная инвестиция для наслаждения и аренды - великолепная квартира для продажи в Herzliya…
€1,66 млн
в месяц
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Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
в месяц
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