Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилая

Жилье в Хадере, Израиль

;
квартиры
46
дома
17
65 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
TOP TOP
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/9
Просторная 4-комнатная квартира в Хадере Предлагается светлая и просторная квартира по адре…
$700,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Isrealty
Языки общения
English, Русский, עִברִית
Telegram Написать в Telegram
Коттедж 10 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 10 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Новый??? Новый??? Новый??? ? Продается - Гиват Ольга Дом, который заставит вас влюбиться с …
$1,60 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 129 м²
RE/MAX Hadera представляет вам эксклюзивно, в самом сердце района Парк в Хадере, превосходну…
$815,850
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в недав…
$895,770
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
БЖ В самом центре города Хадера, великолепный и редкий продукт! Рядом со всеми удобствами, с…
$662,670
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 153 м²
BZ-H Откройте для себя эту редкую возможность в сердце Хадеры! Расположенный на широкой и п…
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 300 м²
EXCLUSIVE RE/MAX COLLECTION - NEVE 'HAIM В нескольких минутах от моря, в самом сердце прест…
$5,00 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 113 м²
БЖ Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera! В Хадере, в востребованном районе Эйн-Хаям, в рамках …
$779,220
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
БЖ Мечтаете о доме с садом в тишине и рядом с удобствами и Бет-Хабадом? Вот она! RE/MAX Ha…
$1,32 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 124 м²
БЖ Вы хотите владеть Израилем в 2026 году? RE/MAX Hadera предлагает новый проект под назван…
$862,470
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 2 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Хадера Новое поколение жилья Новый современный жилой район в самом сердце Хадеры, между ле…
$479,520
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 104 м²
В проекте известного промоутера AURA. Аура, владелица многих квартир в городе Хадера. Все ма…
$782,550
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 115 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно превосходную семейную квартиру в главном пр…
$869,710
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Хадера, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 178 м²
Ссылка: HD 109 Красивый пентхаус Девять спонсоров 5 штук 178 м2 + терраса 96 м2 Возможность …
$2,16 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
БЖ Мечтаете об уникальной, великолепной, изысканной квартире с большой террасой в качестве б…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Ссылка: HD 108 Красивый двухэтажный проект в новом районе Хадера Загородный клуб строится в …
$909,090
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
- Возможность не упустить в Хадере! ✨По этой цене становится трудно найти квартиру, предлага…
$729,270
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Отличное дело! В центре Хадеры – современное здание, поставленное в 2021 году. 4 комнаты, 10…
$725,940
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Хадера, Израиль
Вилла 8 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 8
Площадь 370 м²
В эксклюзивности RE/MAX Hadera представляет вас в категории «COLLECTION», великолепная 8-ком…
$3,33 млн
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 170 м²
БЖ Франкоязычное отделение RE/MAX Hadera представляет просторный дом с красивым садом в тихо…
$1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
БЖ Новая эксклюзивность франкоязычного отдела RE/MAX Hadera: квартира как новые 4 комнаты, п…
$695,970
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 7 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 7
Площадь 180 м²
Эксклюзивно в RE/MAX Hadera, редком частном доме из 7 номеров на продажу в районе HaPark в Х…
$1,56 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет вам исключительно великолепную светлую семейную квартиру, в н…
$806,731
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Для продажи - хорошее исключение в Хадере Относитесь к уникальной жилой среде в этой исключ…
$920,693
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Хадера, Израиль
Коттедж 6 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 6
Площадь 165 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет превосходный дом, полностью отремонтированный в самом сердце п…
$1,35 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Б.Х. ? Новая эксклюзивность! Ищете новую 3-комнатную квартиру с террасой с панорамным видо…
$682,650
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Хадера Новое поколение жилья Новый современный жилой район в самом сердце Хадеры, между ле…
$662,670
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
БЖ ✨ Новая программа в эксклюзивном Вейцманском районе Хадеры! Есть классические проекты, и…
$699,300
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Хадера, Израиль
Квартира 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительную 4-комнатную квартиру в…
$762,570
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 113 м²
БЖ Новая эксклюзивность в RE/MAX Hadera, наша любовь к немедленному захвату, в рамках прести…
$749,250
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Хадере, Израиль

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти