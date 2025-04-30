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Жильё в Arava Tichona Regional Council, Израиль

квартиры
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84 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Воспользуйтесь снижением цен!! Очень красивая 3-комнатная квартира, хорошо вложена, рядом с …
$449,440
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Квартира 6 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 6 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Артикул: AS 946 Район: Юд Алеф Новое и современное здание 6 новых комнат, включая мамад Выс…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Красивая 3-комнатная квартира с комнатой охраны и балконом. Идеально подходит для инвестиций
$379,215
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Пентхаус 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Великолепный двухуровневый пентахаус, расположенный между Керем а Теманим, Шенкин ла Мер, Шу…
$3,23 млн
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Квартира 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Артикул: AS 947 Район: Youd Bet рядом со всеми удобствами. 5 штук, включая мамад Отремонтир…
$842,700
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Пентхаус 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Мини пентхаус 5 шт. 140 м2 жилой площади 50 м2 терраса этаж 6 паркет в доме возможность сдел…
$716,295
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Квартира 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
РОМАН !! Квартира с 5 разделенными комнатами (3+2), 2 отдельных входа, парковка в подвале, …
$603,935
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Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
2 apartments for sale in the heart of Tel-Aviv, on Nachmani Street at the corner of Ahad Haa…
$1,30 млн
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Пентхаус 6 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 258 м²
Роскошный трехуровневый пентхаус с панорамным видом на море БАТ ЯМ | ЗОЛОТОЙ ПЛОЩАДЬ РОСКОШН…
$4,21 млн
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Вилла 7 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 7 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Дом NAT 600 с лифтом - вид на море Первый этаж: кухня + гостиная + терраса. 1-й этаж: 4 спа…
$1,91 млн
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Исключительная квартира в тихом месте недалеко от моря. 3,5 комнаты с террасой-сукой площадь…
$744,385
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Вилла 10 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 10 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 10
Площадь 252 м²
северный центр города тихий район пардес хагдуд очень хороший новый дом с бассейном и сад оч…
$2,39 млн
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
возле кикара - 4 комнаты -115 м2 с балконом отличное выступление лифт/подземная парковка
$1,21 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 170 м²
Двухуровневая квартира с потолками высотой 6 м. ясное представление центральное расположение…
$556,182
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Пентхаус 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 147 м²
В лучшей части Ремеза! Рядом со строящейся Государственной площадью! Цена эквивалентна 59 50…
$2,77 млн
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
3-комнатная квартира с двумя мастер-люксами сдается студентам с двумя отдельными спальнями
$219,102
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Квартира 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
центр города рядом с морем и всеми удобствами качественный проект уровень сада с частным ба…
$1,32 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Красивый пентхаус прямо у моря в Норд-Тель-Авиве в Гуш-ха-Гадоле - с невероятным видом на мо…
Цена по запросу
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Продается пентхаус на популярном севере Тель-Авива, расположенный на тихой, востребованной и…
Цена по запросу
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
$1,96 млн
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 72 м²
квартира очень хорошо расположена 3 комнаты с террасой 12м2. уже арендую мама 3 лифта очень …
$393,260
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Вилла 2 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 2 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Идеальный
$941,015
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Идеальная квартира!!!! 4 комнаты с подземной парковкой, главная спальня, недалеко от школ, п…
$744,385
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Квартира 10 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 10 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 10
Площадь 550 м²
ЗЕМЛЯ НА ПРОДАЖУ В ЭЙЛАТЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВИЛЛЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ с площадью бол…
$926,970
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Дуплекс 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 126 м²
великолепно!!!!!!! дуплекс в 5 минутах от моря 108 м2 жилая площадь + 18 м2 терраса с видом …
$2,56 млн
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 78 м²
3 комнаты с видом на море, балкон с видом на море, элитное здание, 3 лифта, идеальная инвестиция
$491,575
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Квартира 1 комната в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 1 комната
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Артикул: AS 937 Хетский район В недавнем здании 2 шт. 65 м2 + терраса 8 м2 3 этаж / 15 …
$483,148
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Район Nof Hasharon Ссылка: NT 215 Новый проект на Нетании Рядом с торговым центром «Кенион А…
$744,385
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Вилла 6 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 6 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 540 м²
Артикул: AS 938 Юд Зейнский район Высококлассная вилла Земельный участок 450 м2 Построен…
$3,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
САДОВЫЙ ЭТАЖ НА ПРОДАЖУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 4 комнаты с террасой площадью более 90 м2 и собственн…
$772,475
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Параметры недвижимости в Arava Tichona Regional Council, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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