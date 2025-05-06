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Жильё в Тель-Авиве, Израиль

квартиры
428
дома
35
463 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Тель-Авив, Израиль
Квартира 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
NEW, EXCLUSIVE LISTING – 2 INVESTMENT APARTMENTS FOR SALE IN HEART OF TEL-AVIV Investme…
$827,514
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 116 м²
Строящееся новое здание (Тама38/2) Исключительный пентхаус - очень редко 83м2 + 33м2 терраса…
$2,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Исключительные апартаменты | Базель Тель-Авивский округ Откройте для себя один из самых попу…
$1,36 млн
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Квартира 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 107 м²
новостройка элитное строительство Премиальное расположение рядом со всем частная подземная п…
$2,25 млн
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
В отреставрированном доме с лифтом в двух шагах от Ротшильда, тихая и зеленая улица. 140 м2 …
$2,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 149 м²
великолепный первый этаж в новом здании, расположенном между Кикаром Рабином и улицей Блох. …
$2,19 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Артикул: ETLV 113 Прямо на торговой улице Дизингофф предлагается к продаже великолепная квар…
$1,54 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Артикул: TL 2327 Район: Бен-Йехуда Хорошие 3 шт. Площадь: 70 м2 Терраса: 14 м2 1 этаж с лифт…
$1,67 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 74 м²
дуплекс расположен в 4 минутах от моря рядом с пляжем Буграшов 48,5 м2 жилой площади + 25 м2…
$1,26 млн
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 237 м²
Новостройка в центре Рамат-Авива. элитное строительство высокий этаж с лифтом + 2 парковочны…
$4,49 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Артикул: TL 2508 Район: Флорентийский, рядом со всеми удобствами и в 15 минутах ходьбы от бу…
$1,11 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
ОЧЕНЬ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА В 2 ШАГАХ ОТ РОТШИЛЬДА ЯРКОЕ И ЗЕЛЕНОЕ СПОКОЙСТВИЕ ВЫСОКИЙ СЕРВИС…
$1,88 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
2 минуты от золотого треугольника и террасы с лифтом и парковкой у моря !!!!!!!!! Великолепн…
$1,78 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 69 м²
новостройка элитное строительство Премиальное расположение рядом со всем частная подземная п…
$1,24 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
базель !!!!!!! Базель! в великолепном здании после ремонта с мамадом 3 комнаты отремонтиров…
$1,49 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 280 м²
пентхаус !!!!!!!!!! 2 минуты моря!!!!!!!!! новое здание!!!!!!!!!!! 3 ванные комнаты, жилая п…
$5,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Ссылка: TL 2429 Рядом с бульваром Ротшильд. 3 шт. 63 м2 + балкон 3 м2 Мамад 1 этаж Новостройка
$1,32 млн
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Продается 4 комнатная квартира на старом севере Тель-Авива - 112 кв.м. - 7 350 000 ? Откройт…
$1,87 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 290 м²
ref sho великолепный двухуровневый пентахаус жилой площадью 148 м2 + терраса 142 м2 с 3 парк…
$4,61 млн
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Артикул TL 2442 1-й район морской линии С видом на море. 3 шт. 70 м2 + терраса 9м2 1 этаж (…
$1,71 млн
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Вилла 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Новая/роскошная вилла 300м2 + сад и спа исключительное расположение отличное соотношение цен…
$3,51 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Продается редкий пентхаус в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от площади Хабима и центра Д…
$2,95 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Дуплекс 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Продается квартира в Тель-Авиве, в старом городе Яффо, в 300 метрах от моря. квартира с шарм…
$926,970
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Пентхаус 6 комнат в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 6
Площадь 414 м²
Дуплекс-пентхаус с частным бассейном | Рядом с Ротшильдом | 24 000 000 На продажу: Откройте…
$6,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 99 м²
великолепная квартира с панорамным видом на парк Аяркон
$2,02 млн
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Великолепная 3-комнатная квартира с ремонтом и балконом. меблированная роскошная квартира Ба…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 2 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Квартира с ремонтом Высокий этаж с лифтом совершенно беспрепятственный обзор Частная парков…
$897,476
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Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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