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Жильё в Региональном совете Мате-Йехуда, Израиль

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Рамат-Рахель, Израиль
Квартира 4 комнаты
Рамат-Рахель, Израиль
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Single investment opportunity in Jerusalem! New marketing! Located in the peaceful district…
$699,441
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Параметры недвижимости в Региональном совете Мате-Йехуда, Израиль

Недорогая
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