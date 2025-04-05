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Жильё в Холон, Израиль

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Холон, Израиль
Квартира 2 комнаты
Холон, Израиль
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Ссылка: TL 2497 Район: Флорентийский 2 шт. Площадь помещения 36м2. терраса 9 м2 Квартира рас…
$837,082
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Квартира 4 комнаты в Холон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Холон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 175 м²
Продается квартира в Тель-Авиве, в районе Ротшильдов! Роскошная башня с круглосуточной охран…
$4,14 млн
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Параметры недвижимости в Холон, Израиль

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