Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Центральный округ
  4. Жилая

Жилье в Центральном округе, Израиль

;
Нетания
117
Раанана
21
Раанана
69
Ришон-ле-Цион
40
Показать больше
329 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Рош-ха-Аин, Израиль
TOP TOP
Квартира 4 комнаты
Рош-ха-Аин, Израиль
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
🏡 Продажа в Рош-ха-Аине | Район Псагот Афек Предлагается к продаже модернизированная 4-комн…
$750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Isrealty
Языки общения
English, Русский, עִברִית
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Ссылка NNT 108-4 Новые 4-комнатные квартиры, Нетания. В превосходном проекте, состоящем из …
$895,700
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 102 м²
В районе Galey Yam в Нетании, новый район, который включает зеленые насаждения, школы и новы…
$976,144
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Расположенный на улице Ривка Говер в Раанане, этот 3,5-комнатный отель предлагает площадь 80…
$909,220
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
Проект Momento Netanya Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном из н…
$1,89 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,31 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 2 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Проект HaGalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$743,600
Оставить заявку
Квартира в Ришон-ле-Цион, Израиль
Квартира
Ришон-ле-Цион, Израиль
Площадь 70 м²
Квартира 3,5 номера на продажу Иерусалимская улица - Rishon LeZion Ищете хорошую квартиру, ч…
$581,360
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Нетания, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Для продажи: роскошный пентхаус в центре города, на тихой улице. Расположенная в новом 5-эта…
$1,31 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Проект HaGalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,25 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 3
Площадь 105 м²
В центре города, недалеко от спуска к морю и удобствам. Отремонтированное здание. Большие 4 …
$760,500
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,42 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Ришон-ле-Цион, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Квартира Рамез, Ришон ЛеЗион Уникальный жилой проект в самом востребованном районе Рамеса, с…
$1,27 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 3 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Очень светлые 3 комнаты в центре Раананы, с Мирпесетом 15 м2, красивой кухней, парковкой и х…
$976,820
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 8 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 8
Площадь 440 м²
✨ Роскошный отдельно стоящий дом с бассейном - Восточная Раанана ✨В одном из самых востребов…
$6,05 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Нетания, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Great potential. 124 m2 according to arnona. Terrace. Parking Duplex 4,5 pieces including ma…
$1,96 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,14 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Раанана, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Недавнее здание 6 этажей. Очаровательный дуплекс из 5 номеров 158 м2 нетто (178 м2 брутто) и…
$1,77 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat ра…
$970,060
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 2 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Очень хорошее место. Красивый бизнес-мини-пентхаус 5 штук с очень большой гостиной. Хорошая …
$1,08 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 208 м²
Ссылка: RN 105 Район: Акива, очень хорошее расположение, рядом со всеми удобствами Большая…
$2,30 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$1,28 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Пентхаус 140 м2 с террасой 120 м2. Лифт, парковка включена. Квартира полностью отремонтирована
$1,18 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Нетания, Израиль
Квартира 5 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Квартира на продажу в Нетании! В Nof Hataylet, район Nat600, квартира 130 м2, очень просторн…
$1,45 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Бейт Ицхак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бейт Ицхак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 144 м²
Проект «Момент» — Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одном и…
$2,05 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ришон-ле-Цион, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
4,5-комнатная квартира на улице Брандейс Редкая и огромная 4,5-комнатная квартира в Табу * …
$760,500
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ришон-ле-Цион, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Эксклюзив в Абрамовичском районе ✨? ? 4 комнаты, около 100 м2 в Табу (на самом деле гораздо …
$760,500
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Проект Смиланского - Нетания Статус проекта Мордехай Хаят приглашает Вас поселиться в одно…
$1,31 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Отремонтированное здание – 4 комнаты – 116 м2 с 3 ориентациями – небольшой вид на море. Тиха…
$777,400
Оставить заявку

Типы недвижимости в Центральном округе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Центральном округе, Израиль

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти