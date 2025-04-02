Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Гиватаим
  4. Жилая

Жильё в Гиватаим, Израиль

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Гиватаим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Гиватаим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Исключительная квартира на въезде в Тель-Авив роскошное здание с захватывающим видом на море…
$2,11 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти