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Жильё в Раанана, Израиль

2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Раанана, Израиль
Коттедж 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Артикул: РН 104 Район Кирьят-Вицман, очень известный среди франко- и американоговорящих люд…
$2,61 млн
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Вилла 10 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 10 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 10
Площадь 800 м²
исключительный особняк, расположенный в лучшем районе Рананы земельный участок 800 м2 - 12 …
$10,39 млн
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Параметры недвижимости в Раанана, Израиль

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