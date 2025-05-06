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Жильё в Ашдоде, Израиль

квартиры
89
дома
13
156 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 136 м²
Ссылка: AS 904 Маарский район Великолепные 5 шт. 136 м2 + 15 м2 терраса. 8 этаж 4 лифта …
$1,04 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Артикул: AS 957 Район: Рядом со всеми удобствами. 8-этажное бутиковое здание Великолепные …
$997,195
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Продается великолепная квартира на тихой улочке в центре Ашдода. Квартира площадью 92м2 имее…
$561,519
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Квартира 2 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 2 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Артикул: AS 730 Район: Алеф 2 шт. Площадь помещения 40 м2. Маленький балкон Панорамный вид н…
$323,035
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Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 245 м²
Артикул: AS 725 Район: Тет Заин 5-комнатный пентхаус. Площадь помещения 245 м2. Терраса 130 …
$1,83 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 154 м²
Продается отремонтированная квартира в Ашдоде площадью 154 м2 с подвалом, расположенная в ра…
$800,565
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Квартира 2 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 2 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Продается квартира в Ашдоде в резиденции «Каланиот» 2022 года: чистая площадь 81 м2 и балкон…
$502,811
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 185 м²
Очень востребованный район МАР, качественный проект, огромная квартира, 5 комнат, 185 м2, бо…
$1,12 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
$485,957
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Квартира 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Ссылка: AS 965 Район: Юд-Гимель 3 комнаты Площадь поверхности 85 м2 3 этаж Кондиционер Пр…
$463,485
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Квартира 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 119 м²
Артикул AS 920 Хетский район Новостройка 3 шт. 119 м2 + 8 м2 6 этаж Частная парковка Централ…
$575,845
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Квартира 6 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 315 м²
Артикул: AS 738 Район: Далет 6 комнат: 2 большие кухни + 4 спальни, 3 из которых больше стан…
$1,04 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Дуплекс 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Артикул AS 931 Район Йод Бет Двухуровневая квартира Просторная квартира Высокий этаж с бесп…
$1,06 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 156 м²
Ссылка: AS 902 Район: Юд Алеф, недалеко от моря и всех удобств. Великолепные 5 шт. Площадь:…
$983,150
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Приморский район, 4 комнаты с балконом, нижний этаж идеально подходит для шаббата, светлая к…
$500,002
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Вилла 7 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 7
Площадь 700 м²
Вилла в Израиле Ашдод Юд Алеф район с дизайнером интерьера 460 м2 жилая площадь + земельны…
$3,51 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Ссылка: AS 887 Район: Маар 5 штук новых Площадь помещения 200 м2. Терраса 18 м2 с видом на м…
$1,05 млн
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 185 м²
Артикул: AS 880 Район: Маар 5 штук, включая мамад Площадь: 185 м2 Терраса с великолепным вид…
$952,251
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Gunshot !! For sale rue Rogozin apartment to renovate sea view! The value of this product on…
$660,115
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Коттедж 7 комнат в Ашдод, Израиль
Коттедж 7 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 7
Площадь 260 м²
Артикул: AS 859 Район: Маар Великолепный трехэтажный коттедж. 7 штук Площадь: 260 м2, приг…
$1,74 млн
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Квартира 6 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 177 м²
Артикул: AS 953 Район: Город Очень красивые 6 штук, включая мамад. Площадь помещения 177 м2.…
$1,03 млн
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Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Артикул: AS 933 Район города Великолепный 5-комнатный пентхаус 300 м2 нетто + 100 м2 терра…
$1,54 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Расположенная на улице «Моше Даян» с видом на парк «Ашдод Ям» и море, очень просторная и све…
$617,980
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Продается огромная квартира в Ашдоде с невероятным видом на море Великолепная резиденция, 5 …
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 3 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Квартира с балконом, мамадом и лифтом
$323,035
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Квартира расположена в отреставрированном здании, с комнатой охраны и балконом, недалеко от …
$421,350
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Ссылка: AS 903 Алефский район Дом с ремонтом после тама 38 4 комнатная квартира 130 м2 + 2…
$744,385
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Квартира 2 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 2 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Редкая жемчужина: новая 2-комнатная квартира в Ашдоде «Каланиот» в срочной сдаче с кондицион…
$530,901
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Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 197 м²
Артикул: AS 843 Район: Алеф Великолепный 5-комнатный пентхаус в новостройке Площадь: 197 м…
$1,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Ссылка: AS 864 Район: Город/Хакирия 4,5 с половиной Площадь: 150 м2 2 террасы с видом на м…
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Ашдоде, Израиль

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