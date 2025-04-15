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Жильё в Гиват-Шмуэль, Израиль

4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 5 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 5
Площадь 260 м²
Резиденция Highline Ramat Gan - Рядом с Тель-Авивской фондовой биржей Эксклюзивная недвижи…
$1,80 млн
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Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Артикул: GS 102 Рамат-Хадар район Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермарк…
$1,66 млн
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Квартира 3 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 3 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Артикул: GS 101 Район: Гиват Шмуэль Проект 9 зданий от 17 до 23 этажей. *3 комнаты: Площад…
$818,824
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Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Артикул: GS 102 Рамат-Хадар район Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермарк…
$1,66 млн
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