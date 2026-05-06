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Жилой квартал Appartemnt moderne a arnona

Иерусалим, Израиль
от
$934,800
;
Жилой квартал Appartemnt moderne a arnona
1
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ID: 39602
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Beit HaArava, 35

О комплексе

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При 2 850 000 ILS это свойство площадью 80 м2 (или 35 625 ILS / м2) предлагает отличное соотношение цены и качества для недавнего здания с лифтом, балконом и крытой парковкой в этом очень востребованном районе.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Appartemnt moderne a arnona
Иерусалим, Израиль
от
$934,800
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