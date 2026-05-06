Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble renove spacieux

Тель-Авив, Израиль

Квартира на продажу исключительно по адресу 3, rue Clay Разрешения на строительство в процессе! 49 000 €/м2 В настоящее время 93 м2, эта квартира будет расширена до 122 м2 и будет включать солнечную террасу 13 м2. ☀️Проект «Белый город» В настоящее время на 2-м этаже он будет расширен до 3-…