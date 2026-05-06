  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf

Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf

Тель-Авив, Израиль
от
$3,05 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 38729
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Рамат-ха-Шарон, Израиль
от
$2,59 млн
Жилой квартал 2 pieces a neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$1,34 млн
Жилой квартал Immeuble de standing avec balcon ascenseur et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,30 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,396
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence clair dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,33 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$3,05 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,46 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Жилой квартал Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Жилой квартал Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Ашдод, Израиль
от
$498,560
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Жилой квартал Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Жилой квартал Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Жилой квартал Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Жилой квартал Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Жилой квартал Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Иерусалим, Израиль
от
$934,800
Цена упала! Комфортабельная 3-комнатная квартира в Кирьят Моче, недалеко от строящегося трамвайного вокзала, на втором этаже небольшого недавнего здания с лифтом. Два сокковых балкона, тройная выставка, мамочка. Отличная изоляция, напольное отопление и порошковая хема. Крытая парковка и дост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации