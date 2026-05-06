Жилой квартал Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

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✨ Эксклюзивная аренда - 5 номеров на первом этаже в Раанане ✨Полностью отремонтированный, этот великолепный сад площадью 180 м2 предлагает прекрасные объемы и приятное открытие для частного сада площадью 200 м2.
Расположенный недалеко от Спортека, магазинов улицы Ханиссим и торгового центра Неве Земер, он имеет идеальное место для комфортной семейной жизни.
✔️ Жилая площадь 180 м2
✔️ Частный сад площадью 200 м2
✔️ Полностью отремонтированный
✔️ Красивые жилые помещения, залитые светом
✔️ Жилая среда в поисках
✔️ Рядом со Sportek, магазинами и всеми удобствами
✔️ Спортивный зал в здании
Редкая недвижимость для аренды, предлагающая идеальный баланс между внутренними объемами, обширным садом и привилегированным расположением.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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