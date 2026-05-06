Жилой квартал Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

✨ Эксклюзивная аренда - 5 номеров на первом этаже в Раанане ✨Полностью отремонтированный, этот великолепный сад площадью 180 м2 предлагает прекрасные объемы и приятное открытие для частного сада площадью 200 м2. Расположенный недалеко от Спортека, магазинов улицы Ханиссим и торгового центра Неве Земер, он имеет идеальное место для комфортной семейной жизни. ✔️ Жилая площадь 180 м2 ✔️ Частный сад площадью 200 м2 ✔️ Полностью отремонтированный ✔️ Красивые жилые помещения, залитые светом ✔️ Жилая среда в поисках ✔️ Рядом со Sportek, магазинами и всеми удобствами ✔️ Спортивный зал в здании Редкая недвижимость для аренды, предлагающая идеальный баланс между внутренними объемами, обширным садом и привилегированным расположением.