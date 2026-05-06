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Жилой квартал Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana

Раанана, Израиль
от
$4,920
;
3
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ID: 38304
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Avraham Shlonski, 3

О комплексе

Перевод
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✨ Эксклюзивная аренда - 5 номеров на первом этаже в Раанане ✨Полностью отремонтированный, этот великолепный сад площадью 180 м2 предлагает прекрасные объемы и приятное открытие для частного сада площадью 200 м2. Расположенный недалеко от Спортека, магазинов улицы Ханиссим и торгового центра Неве Земер, он имеет идеальное место для комфортной семейной жизни. ✔️ Жилая площадь 180 м2 ✔️ Частный сад площадью 200 м2 ✔️ Полностью отремонтированный ✔️ Красивые жилые помещения, залитые светом ✔️ Жилая среда в поисках ✔️ Рядом со Sportek, магазинами и всеми удобствами ✔️ Спортивный зал в здании Редкая недвижимость для аренды, предлагающая идеальный баланс между внутренними объемами, обширным садом и привилегированным расположением.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana
Раанана, Израиль
от
$4,920
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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