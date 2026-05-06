  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Magnifique appartement vue mer

Жилой квартал Magnifique appartement vue mer

Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 38826
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaHistadrut

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Нетания, Израиль
от
$2,460
Жилой квартал Quartier city duplex 4 pieces
Ашкелон, Израиль
от
$547,760
Жилой квартал Bel appartement bon emplacement haut standing magnifique
Тель-Авив, Израиль
от
$5,22 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence calme clair dans rue calme magnifique renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique appartement vue mer
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Показать все Жилой квартал A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Жилой квартал A vendre 3 piEces rue mendele A 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,28 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации