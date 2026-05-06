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Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux

Тель-Авив, Израиль
от
$7,872
;
10
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ID: 38713
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$7,872
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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