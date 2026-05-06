  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

Жилой квартал Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,61 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 38872
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Montefiore, 37

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Тель-Авива, в новом бутик-здании всего 12 квартир, открываются эти прекрасные 2,5 номера с высококлассными услугами, рассчитанными на требовательных клиентов. - жилая площадь 90 м2 Две солнечные террасы площадью 13 м2 каждая (всего 26 м2) 2-й этаж на 6 этаже с лифтом - Здание всего 3 квартиры на этаж Полная ванная комната + гостевой туалет - Одежда Частный погреб Частная роботизированная парковка Mamak (общее безопасное пространство наверху) Домашняя автоматизация (умный дом) - Наземное отопление - Высококлассная кухня Tollmans, полностью оборудованная техникой Miele - Только для жителей спортзала

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse rue calme rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$6,07 млн
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Раанана, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,54 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,90 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,61 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,84 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Новые в продаже исключительно! Улица Ахава-Цион 23 Тихая и престижная улица, рядом с Кикар Хамединой. Просторная и светлая 3-комнатная квартира (легко переоборудованная в 4 комнаты). Ремонт снизу донизу три года назад. Жилая площадь 87 м2 (в зависимости от Табу). Расположен на 6-м этаже с о…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Показать все Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Жилой квартал Park tzameret appartement 4 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$2,15 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, в парке Цамеретского района. Роскошный тур с красивым лобби, охраной 24/7, тренажерным залом, бассейном и многим другим! 7 этаж с лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 107 м2 + 18 м2 мирпесета. Открытый вид. 2 парковочных места. 1 большой погреб. Цена: 6 550 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации