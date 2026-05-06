Жилой квартал Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

В самом сердце Тель-Авива, в новом бутик-здании всего 12 квартир, открываются эти прекрасные 2,5 номера с высококлассными услугами, рассчитанными на требовательных клиентов. - жилая площадь 90 м2 Две солнечные террасы площадью 13 м2 каждая (всего 26 м2) 2-й этаж на 6 этаже с лифтом - Здание всего 3 квартиры на этаж Полная ванная комната + гостевой туалет - Одежда Частный погреб Частная роботизированная парковка Mamak (общее безопасное пространство наверху) Домашняя автоматизация (умный дом) - Наземное отопление - Высококлассная кухня Tollmans, полностью оборудованная техникой Miele - Только для жителей спортзала