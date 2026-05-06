Жилой квартал Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

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В самом сердце Тель-Авива, в новом бутик-здании всего 12 квартир, открываются эти прекрасные 2,5 номера с высококлассными услугами, рассчитанными на требовательных клиентов.
- жилая площадь 90 м2
Две солнечные террасы площадью 13 м2 каждая (всего 26 м2)
2-й этаж на 6 этаже с лифтом
- Здание всего 3 квартиры на этаж
Полная ванная комната + гостевой туалет
- Одежда
Частный погреб
Частная роботизированная парковка
Mamak (общее безопасное пространство наверху)
Домашняя автоматизация (умный дом)
- Наземное отопление
- Высококлассная кухня Tollmans, полностью оборудованная техникой Miele
- Только для жителей спортзала
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Тель-Авив, Израиль
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