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Жилой квартал Beau 3 pieces avec vue

Ашкелон, Израиль
от
$455,920
;
6
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ID: 38640
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    HaLilac

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
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Жилой квартал Beau 3 pieces avec vue
Ашкелон, Израиль
от
$455,920
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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