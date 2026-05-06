  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux

Ашдод, Израиль
от
$738,000
;
7
Оставить заявку
ID: 38718
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Тель-Авив, Израиль
от
$869,200
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Ашкелон, Израиль
от
$347,680
Жилой квартал Beit vagan holyland
Иерусалим, Израиль
от
$2,624
Жилой квартал Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
Ашдод, Израиль
от
$774,080
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Ашдод, Израиль
от
$738,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Жилой квартал A louer immeuble neuf entree debut janvier
Тель-Авив, Израиль
от
$3,116
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Показать все Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem kiryat shmuel
Иерусалим, Израиль
от
$3,608
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Иерусалим, Израиль
от
$2,952
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации