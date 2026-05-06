  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Baka jerusalem

Жилой квартал Baka jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,968
;
6
Оставить заявку
ID: 38631
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Walter Avales, 5

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand 3 pieces pres de rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,17 млн
Жилой квартал Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Тель-Авив, Израиль
от
$1,54 млн
Жилой квартал Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
Раанана, Израиль
от
$1,08 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Baka jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,968
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Показать все Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique
Герцлия, Израиль
от
$2,46 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Жилой квартал Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Жилой квартал Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Жилой квартал Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Жилой квартал Villa spacieuse avec de belles prestations accueillante et confortable
Ашдод, Израиль
от
$1,51 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A louer penthouse de luxe nayot jerusalem
Жилой квартал A louer penthouse de luxe nayot jerusalem
Жилой квартал A louer penthouse de luxe nayot jerusalem
Жилой квартал A louer penthouse de luxe nayot jerusalem
Жилой квартал A louer penthouse de luxe nayot jerusalem
Жилой квартал A louer penthouse de luxe nayot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$6,232
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации