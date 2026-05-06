  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Petit et charmant 3 pieces ideal investissement

Жилой квартал Petit et charmant 3 pieces ideal investissement

Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 38422
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKalir, 11

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Au coeur de tel aviv vue imprenable
Тель-Авив, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Location appartement meuble jtower jerusalem 4 pieces haut de gamme au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$3,936
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ашкелон, Израиль
от
$902,000
Жилой квартал Appartement de 5 pieces dans le quartier de moradot arnona jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,59 млн
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$554,320
Вы просматриваете
Жилой квартал Petit et charmant 3 pieces ideal investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces
Ашдод, Израиль
от
$508,400
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Жилой квартал Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,23 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$852,800
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации