Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

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В спокойной и жилой среде откройте для себя этот великолепный садовый первый этаж, полностью отремонтированный, предлагая 150 м2 жилой площади и частный сад площадью 250 м2.
✨ Внутренний интерьер
5,5 комнатная квартира, включая мамад
Масштабный ремонт
Большой родительский люкс
3 Современные ванные комнаты
3 туалета
Красивая прачечная
Спортивный зал 20 м2
Винный погреб + дополнительный погреб
? Внешние пространства
Сады площадью 250 м2 прекрасно оборудованы
Самодовольный бассейн, идеально подходит для отдыха
Наружная кухня для размещения во всех удобствах
? Дополнительные льготы
2 парковочных места
Наземное отопление
Центральный кондиционер
Редкое свойство, сочетающее престиж, современный комфорт и исключительное качество жизни, близкое ко всем удобствам.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
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