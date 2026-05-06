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Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche

Иерусалим, Израиль
от
$3,51 млн
;
11
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ID: 39663
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Beit HaArava, 35

О комплексе

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В спокойной и жилой среде откройте для себя этот великолепный садовый первый этаж, полностью отремонтированный, предлагая 150 м2 жилой площади и частный сад площадью 250 м2. ✨ Внутренний интерьер 5,5 комнатная квартира, включая мамад Масштабный ремонт Большой родительский люкс 3 Современные ванные комнаты 3 туалета Красивая прачечная Спортивный зал 20 м2 Винный погреб + дополнительный погреб ? Внешние пространства Сады площадью 250 м2 прекрасно оборудованы Самодовольный бассейн, идеально подходит для отдыха Наружная кухня для размещения во всех удобствах ? Дополнительные льготы 2 парковочных места Наземное отопление Центральный кондиционер Редкое свойство, сочетающее престиж, современный комфорт и исключительное качество жизни, близкое ко всем удобствам.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
Иерусалим, Израиль
от
$3,51 млн
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