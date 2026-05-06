Жилой квартал Centre ville raanana emplacement premium

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Для аренды - Коммерческое пространство в самом сердце Раананы
Премиум расположение в центре города, в оживленном торговом районе, недалеко от супермаркета, многих магазинов и большой общественной парковки.
Это пространство обеспечивает отличную видимость благодаря двум большим окнам и идеально подходит для развития коммерческой деятельности.
✔️ 68 м2 на первом этаже
✔️ 68 м2 галерея
✔️ Два окна
✔️ Отличное состояние
✔️ Все разрешенные виды деятельности, включая питание
✔️ Большая парковка рядом
✔️ Сектор с высоким коммерческим потенциалом
Идеальный адрес для знака, желающего установить в одном из самых востребованных мест в Раанане.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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