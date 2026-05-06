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Жилой квартал Centre ville raanana emplacement premium

Раанана, Израиль
от
$4,920
;
2
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ID: 39611
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Opsterland, 4

О комплексе

Перевод
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Для аренды - Коммерческое пространство в самом сердце Раананы Премиум расположение в центре города, в оживленном торговом районе, недалеко от супермаркета, многих магазинов и большой общественной парковки. Это пространство обеспечивает отличную видимость благодаря двум большим окнам и идеально подходит для развития коммерческой деятельности. ✔️ 68 м2 на первом этаже ✔️ 68 м2 галерея ✔️ Два окна ✔️ Отличное состояние ✔️ Все разрешенные виды деятельности, включая питание ✔️ Большая парковка рядом ✔️ Сектор с высоким коммерческим потенциалом Идеальный адрес для знака, желающего установить в одном из самых востребованных мест в Раанане.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Centre ville raanana emplacement premium
Раанана, Израиль
от
$4,920
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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