Жилой квартал Centre ville raanana emplacement premium

Для аренды - Коммерческое пространство в самом сердце Раананы Премиум расположение в центре города, в оживленном торговом районе, недалеко от супермаркета, многих магазинов и большой общественной парковки. Это пространство обеспечивает отличную видимость благодаря двум большим окнам и идеально подходит для развития коммерческой деятельности. ✔️ 68 м2 на первом этаже ✔️ 68 м2 галерея ✔️ Два окна ✔️ Отличное состояние ✔️ Все разрешенные виды деятельности, включая питание ✔️ Большая парковка рядом ✔️ Сектор с высоким коммерческим потенциалом Идеальный адрес для знака, желающего установить в одном из самых востребованных мест в Раанане.