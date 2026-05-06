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Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
;
8
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ID: 38393
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Бен-Иегуда, 79

О комплексе

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Гордона и моря. Тель-Авивское здание в хорошем состоянии. Отремонтирована квартира стоя, работы проведены 2 года назад. 1-й этаж на 3,3 номера. 2 ванные комнаты. 102 м2. Вид на море. 3 выставки: Север, Восток, Запад. Спокойно и ярко. Миклат в здании. Цена: 6 490 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Rue calme proche de la mer gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
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