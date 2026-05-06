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Жилой квартал A ne pas manquer 3 pieces neuf du kablan a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv

Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$2,558
;
10
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ID: 38842
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Гиват-Шмуэль
  • Адрес
    Lipa Krepel

О комплексе

Перевод
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Ссылка: 6989 Новый район рядом со всеми удобствами и Тель-Авивом 17-этажное новое здание 3 новых куска каблана, включая мамад Площадь поверхности 74 м2 Терраса 14 м2 с открытым видом 13-й этаж с лифтами Кондиционер Электрические жалюзи 2 ванные комнаты, 2 туалета Частная парковка Немедленный въезд

Местонахождение на карте

Гиват-Шмуэль, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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Жилой квартал A ne pas manquer 3 pieces neuf du kablan a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$2,558
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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