  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$2,427
;
6
Оставить заявку
ID: 38768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Yossey Ben Yoezer, 19

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Нетания, Израиль
от
$754,400
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing hauts plafonds investi magnifique proche de la mer spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,41 млн
Жилой квартал Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Petah Tikva Subdistrict, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$3,02 млн
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$2,23 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Une opportunite rare de vivre dans un appartement neuf a katamon jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,427
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,56 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Показать все Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Жилой квартал Magnifique 3 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$1,15 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Показать все Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,30 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации