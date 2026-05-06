Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Новый проект Рамат Шарет Иерусалим, граница Бейт Веган. Состоит из 2 зданий 19 этажей и выше здания 7 этажей, включающего множество магазинов на первом этаже, огромную террасу-сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шаббата), бейт-кнессет, тренажерный зал... Доступно с мая 2029 года. 3 номера 80м2 с террасой 10м2 3 комнаты 85м2 с террасой 10м2 3,5 номера 86 м2 с террасой 10 м2 С подвалом и парковкой Цена от 3.400.000 ш. Над магазинами расположены 3, 4 и 5 комнатные квартиры. 4 номера 97м2 с террасой 12м2 с подвалом и 2 парковочных места Цена от 4.100.000 ш. 5 номеров 120м2 с террасой 11м2 Цены за этаж, от 4,857 тыс. ш с подвалом и 2 парковочных места 5 номеров с 2 парковочными местами и подвалом 118м2 и террасой 120м2 Цена 6 200 000 руб. Пентхаус 6 номеров 133м2 с красивой террасой 133м2, возможность бассейн 6 номеров 156м2 с красивой террасой 130м2 с возможностью сделать бассейн Цена 12 000 000 руб. Способ оплаты: 20-80% 15% на подпись, остаток делится в несколько раз Примечание: Цены могут варьироваться (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT) Для получения дополнительной информации или для организации визита.