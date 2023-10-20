  1. Realting.com
Жилой квартал Appartement a louer a tel aviv ben yehouda

Тель-Авив, Израиль
$2,132
ID: 34925
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Иеремия, 32

О комплексе

Тель-Авив Квартира на 3-м этаже на 4, без лифта 2-комнатная квартира, 42 м2 Закрытый балкон помещенный Нет парковки Нет лифта Стоимость строительства (Vaad): 250

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
