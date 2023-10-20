  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$564,300
;
12
Оставить заявку
ID: 34799
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой. Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие Безопасность 24/7 с постоянной охраной Контролируемый доступ и спокойная жилая среда Обнадеживающая основа для вас и ваших близких, без компромисса с вашей независимостью. Настоящая соседская жизнь, дружелюбная и теплая Роскошное лобби, место встречи и обмена Синагога в резиденции, укрепляющая общественные связи Резиденция размером с человека, идеально подходит для создания отношений при уважении частной жизни каждого человека. Полная автономия дома навсегда Частные апартаменты от 2 до 5 номеров, с балконом или большой террасой Недвижимость, зарегистрированная в Табу: вы полностью владеете своим жильем Нет обязательств по обслуживанию: вы свободно выбираете то, что вам нужно, когда вы хотите. Услуга la carte, в соответствии с вашими пожеланиями Ресторан Спортивный зал Медицинская помощь и вспомогательные услуги ➡️ Вы остаетесь независимым, с решениями на кончиках ваших пальцев. Идеальное место Магазины и объекты поблизости Всего в 20 минутах от центра Иерусалима Снижение платы за кондоминиум, редкое преимущество для проживания такого статуса Идеальное сочетание безопасности, удобства, комфорта и свободы. Место жизни, предназначенное для сегодняшнего дня и для будущего.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,05 млн
Жилой квартал Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Ашдод, Израиль
от
$2,51 млн
Жилой квартал Natanya volume lumiere et mer a pied
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$564,300
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$623,865
Продается - Превосходная 3-комнатная квартира на юге Бат-Яма Идеальное расположение на юге Бат-Яма, в недавно отремонтированном здании. Полностью отремонтированная квартира, идеально подходящая для проживания, инвестирования или как фут-к-земле. Редко на рынке и быстро понять. Особенности …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Жилой квартал A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$924,825
Не пропустите! Квартира 2 номера с террасой на продажу в Тель-Авиве. 2 шага от бульвара Ротшильд. Он близок ко всему в сердце Тель-Авива. Идеально подходит для одного шага. Недавнее здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Показать все Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Бат-Ям, Израиль
от
$1,57 млн
В современной бродячей башне Бат-Яма 5 штук, в том числе 1 мама Жилой район 131 м2 Терраса 14м2 На 20-м этаже роскошной башни 2 парковочных места 1 подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации