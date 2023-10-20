Жилой квартал Jerusalem arnona

ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пентхаусы. Резиденция включает в себя клуб для жителей, синагогу, спортзал, элегантный входной зал и ясли с независимым входом.