  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Jerusalem arnona

Жилой квартал Jerusalem arnona

Иерусалим, Израиль
от
$1,71 млн
;
3
ID: 34789
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Хеврон, 99

О комплексе

ПРОЕКТ АРНОНА РЕЗИДЕНЦИИ - Профессия: 30 апреля 2029 года. Жилой проект в Арнонском районе, Два 22-этажных здания Рядом с улицей Эйн Гуеди и рядом с улицей Хеврон, обслуживаемой трамваем. Большой выбор просторных 3-х и 5-ти комнатных квартир, в эти здания также входят мини-пентхаусы и пентхаусы. Резиденция включает в себя клуб для жителей, синагогу, спортзал, элегантный входной зал и ясли с независимым входом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
