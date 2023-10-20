  1. Realting.com
  Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee

Бат-Ям, Израиль
$752,400
9
ID: 34471
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    HaRav Kokis

О комплексе

Français Français
Квартира для ремонта 4 номеров 105м2+ балкон 15м2 с открытым видом Возможность превращения в 5 штук 5 этаж из 8 с лифтом 300 метров от моря, 400 метров от трамвая, связывающего Бат-Ям с Тель-Авивом за 12 минут Отличные инвестиции в аренду (оценочная стоимость аренды 5000 NIS / месяц)

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Бат-Ям, Израиль
от
$752,400
