  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Жилой квартал Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
;
5
ID: 34929
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Bait VeGan, 42

О комплексе

Français Français
Небольшое здание с 6 жильцами, лифтом и частной парковкой. Квартира 4 номера – 100 м2 с террасой 56 м2 и частным садом 96 м2, зарегистрированным в кадастре (Табу). 3 ориентации, большая светлая гостиная с большой кухней, 3 туалета, комната Mamad, мастер-люкс с душевой, кондиционер. ???? 2 парковочных места Кроме того, квартира включает в себя независимый блок площадью около 35 м2 (2,5 комнаты) с душевой и кухней. Прямой доступ из сада в отделение. ⚠️ Квартира для ремонта частично

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
