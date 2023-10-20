Жилой квартал 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Отличные инвестиции и очень приятно жить На тихой и солнечной улице, в одной минуте от пляжа и рынка Хакармель, 3 просторных номера 72м2 высотой 3 метра под потолком, очень яркие 4 выдержки воздуха, закрытый балкон с возможностью открытия, на 2-м этаже хорошо сохранившегося здания. Реконструкция обсуждаемого здания с возможностью получения от 12 до 16 м2 дополнительно с MAMAD.