  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking

Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking

Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 34351
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Базель, 8

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В небольшом 5-этажном новом здании в Кирьят-Моче квартира уникальна в своем роде: большая 4P на верхнем этаже, светлая и воздушная, с суккой и парковкой, идеально расположенная рядом с трамваем и входом в город. Редкий продукт, немедленный вход.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Cottage triplex rare
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Жилой квартал Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$2,76 млн
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,094
Вы просматриваете
Жилой квартал Neuf proche tram soucca et parking
Иерусалим, Израиль
от
$1,29 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Показать все Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$993,795
В самом сердце Нахлаота, оживленного и подлинного района Иерусалима, известного своей общинной жизнью, синагогами, теплой атмосферой и непосредственной близостью к Шуку Махане Иегуде и центру города. Очень востребованное обращение как религиозных семей, так и инвесторов. В недавнем бутик-зд…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Ашдод, Израиль
от
$1,99 млн
Независимая вилла на продажу в Ашдоде с 1996 года 280м2 жилой площади на участке 510м2 с огромным потенциалом для покупателя, который хочет сделать из нее алмаз
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Показать все Жилой квартал Bel appartement
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Отличная 4-комнатная квартира в Rova Misrad Hahouts. Эта великолепная квартира площадью 111 м2, идеально расположенная в одном из самых популярных районов Иерусалима, предлагает исключительную среду проживания, сочетающую в себе современный комфорт и спокойную атмосферу. Просторная светлая г…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации