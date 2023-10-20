Жилой квартал Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Мы рады представить новую и престижную программу недвижимости в новом районе Рамат-Адар в Гиват-Шмуэль, который привлекает все больше и больше качественных семей, молодых специалистов и профессионалов.
Почему стоит выбрать Рамат Адар из Гивата Шмуэля?
Рамат-Адар - лучшее из обоих миров: мирная, современная и зеленая жилая среда, недалеко от Тель-Авива, Рамат-Гана, Бней-Брака и Пета-Тиквы. Таким образом, вы наслаждаетесь географическим центром Израиля, не жертвуя миром жизни.
Школы и учреждения передового опыта поблизости
Быстрый доступ к основным осям (магистраль 4, дорога 471 и т.д.)
Торговые центры, парки, синагоги, услуги здравоохранения и досуга в течение нескольких минут
Теплое, семейное и заботливое сообщество
Проект недвижимости: стояние и комфорт
Эта программа, расположенная в 20-этажной башне в центре Рамат-Адара, предлагает новейшие доступные устройства, все из которых поставляются с:
✅ 2 частных парковочных места✅ Подвал✅ Полный кондиционер
Доступные апартаменты:
5 номеров: 127 м2 нетто + 16 м2 терраса
6 номеров - 143 м2 нетто + 13 м2 террасы
Преимущества:
Выпущено: апрель 2028
20% при подписании контракта, баланс распространяется на доставку
Рамат-Адар – это больше, чем просто место жительства: это выбор жизни, безопасные инвестиции и редкие возможности в развивающемся регионе, в самом сердце страны.
Подожди еще, позвони нам
Местонахождение на карте
Гиват-Шмуэль, Израиль
